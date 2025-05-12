"Ночь в музее" пройдет с 17 на 18 мая в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Акция "Ночь в музее" состоится с 17 на 18 мая и объединит 170 городских площадок, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник.

"Москвичей приглашают присоединиться к ежегодной акции "Ночь в музее". С 17 на 18 мая она объединит 170 площадок по всему городу, в том числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки", - сказала Сергунина.

По ее словам, в программе - больше 600 мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод.

"Главная особенность этого сезона – применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут", - пояснила Сергунина.

Она отметила, что одной из основных площадок станет Музей космонавтики, где летчик-космонавт Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров проведет экскурсии, расскажет о том, как живется на космической станции, а также о сотрудничестве с кинопроизводителями.

"В 20:00 стартует серия концертов - перед зрителями выступят солисты Мариинского и Большого театров, оперные певцы и музыканты. В 22:30 московские дизайнеры представят коллекции в космической тематике. Некоторые предметы гардероба и аксессуары можно приобрести на месте. Кроме того, в музее будет доступна выставка "Маэстро, на взлет!", приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - уточнила Сергунина.

На созданной совместно с Музеем Победы мультимедийной выставке "Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы" посетителям расскажут, какие события происходили в 40-е годы одновременно на военном и научном фронтах. В Музее Москвы в 19:00 выступит камерный хор. А в 20:00 историк прочитает лекцию о том, как восстанавливали столицу в послевоенное время и как создавался ее современный облик, сообщила заммэра.

"Государственный музей А.С. Пушкина подготовил иммерсивные экскурсии с героями произведений великого поэта в роли гидов. Путешествие по залам будет проходить под аккомпанемент живой музыки и в сопровождении народного артиста России, телеведущего Александра Олешко. Начало в 20:50 и 21:45. Еще в 20:45 всех приглашают на открытую дискуссию с заслуженным артистом России Виктором Добронравовым, много раз воплощавшим на сцене и в кино персонажей Александра Пушкина", - сказала Сергунина.

По данным департамента культуры города, с 18:00 в парке "Зарядье" можно посетить выставку "И увидел я новое небо и новую землю". В экспозиции представлены художественные работы в разных жанрах и форматах – от живописи до цифрового искусства.

"В Московском государственном музее С.А. Есенина, празднующем в этом году 130-летний юбилей со дня рождения поэта, в 20:00 организуют концерт, на котором исполнят песни на стихи поэтов Серебряного века. Позже вечером здесь состоится читакль - спектакль в формате читки", - отметили в департаменте.

Свои программы подготовили также музей-заповедник "Коломенское", галерея "Богородское", Дом культуры "ГЭС-2" и другие.

"Основные мероприятия пройдут до полуночи, часть локаций продолжит работать до 02:00. В определенные часы в рамках "Ночи в музее" вход в подведомственные городу музеи и выставочные залы в определенные часы будет свободным. Узнать условия посещения, расписание и зарегистрироваться можно на сайте акции", - уточнили в департаменте.