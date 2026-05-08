Плюс 10 градусов и без осадков будет во время парада в Москве 9 мая

Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Температура около плюс 10 градусов и без осадков будет в Москве утром 9 мая; днем столбики термометров максимально поднимутся до плюс 15 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"9 мая (прогнозируется - ИФ) облачная погода, местами небольшой дождь. Ночью выпадет около 0,5 мм осадков, а утром преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 6 - плюс 8, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов. И утром, с 9 до 12 часов, температура плюс 9 - плюс 11 градусов", - сказала Макарова.

Днем в Москве прогнозируется кратковременный дождь, может выпасть около 0,5 мм осадков, а максимальная температура составит плюс 13 - плюс 15 градусов, по области от плюс 10 до плюс 15.