В Москве задержали похитителя колье за 10 млн руб., расплатившегося фальшивыми деньгами

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала подозреваемого в похищении колье стоимостью около 10 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Москве в пятницу.

Ранее жительница столицы обратилась к ранее незнакомому ей мужчине с просьбой о помощи в продаже дорогостоящего колье.

В кафе на Казарменном переулке москвичка передала 47-летнему фигуранту ювелирное изделие, после чего гражданин отлучился под предлогом показа украшения покупателю. В качестве залога он оставил пакет с купюрами, сообщили в полиции.

Мужчина так и не вернулся и перестал отвечать на звонки, а оставленные им деньги оказались фальшивыми. Материальный ущерб составил около 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под домашним арестом, добавили в столичном главке.

Изъятое ювелирное украшение возвращено владелице.

