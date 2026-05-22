Московский школьник передал мошенникам деньги и семейное золото на 14 млн рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Москве соучастника телефонных мошенников, похитивших у подростка деньги, золотые украшения и коллекционные монеты на 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы в пятницу.

По данным полиции, 15-летнему подростку поступил звонок с просьбой назвать код из СМС якобы для получения посылки. Затем "сотрудники госведомства" сообщили об оформленной на имя мальчика доверенности на банковские счета, а после потребовали задекларировать наличные и ценности.

Школьник собрал семейные сбережения и передал их незнакомцу. На следующий день он отдал злоумышленникам золотые украшения и коллекционные монеты.

Оперативники задержали подозреваемого на Солнцевском проспекте. Им оказался 19-летний житель другого региона. Часть похищенных денег он перевёл в криптовалюту и отправил кураторам.

Там добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

МВД Москва
