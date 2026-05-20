В Москве побит температурный рекорд, державшийся 129 лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Температура в Москве в среду днем поднялась до рекордных для 20 мая 30 градусов, тем самым побив рекорд, который держался с 1897 года. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что, согласно данным Гидрометцентра России, температура в 14:00 на станции ВДНХ достигла плюс 30 градусов.

До этого для 20 мая рекордной температурой было плюс 29,7 градуса, что фиксировалось в 1897 год