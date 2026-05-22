Шереметьево и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - информирует агентство.
Аналогичные ограничения действуют во Внуково.
Ранее приостановил работу аэропорт Нижнего Новгорода.
Накануне вечером московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице третьего за сутки беспилотника.