Шереметьево и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - информирует агентство.

Аналогичные ограничения действуют во Внуково.

Ранее приостановил работу аэропорт Нижнего Новгорода.

Накануне вечером московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице третьего за сутки беспилотника.

