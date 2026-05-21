Поиск

Похолодание сменит жару в Московском регионе на следующей неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пятница станет последним днем с сильной жарой в Москве, уже в выходные столбики термометров не поднимутся выше плюс 25 градусов, в начале недели в Московский регион придет похолодание, температура будет ниже нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В пятницу мы ожидаем ливень, грозу днем, но температура повысится до плюс 28 градусов, по области будет плюс 26 - плюс 31. Что говорит о том, что в Москве сильная жара еще завтра продержится. Затем, 23 мая, кратковременный дождь ожидается ночью, днем он будет по области, местами и ночью, и днем гроза. Ночь будет теплой, температура около плюс 15 градусов, а днем - плюс 21 - плюс 23 градуса, по области плюс 20 - плюс 25. То есть понижение температура примерно на 7 градусов", - сказала Паршина.

В воскресенье, как уточнила метеоролог, преимущественно без осадков ночью. Температура ночью будет около плюс 9 - плюс 11, в центре города плюс 13 - плюс 15 градусов. Днем местами ожидается кратковременный дождь и плюс 23 - плюс 25, по области плюс 20 - плюс 25.

"В начале следующей недели, 25 мая, облачно с прояснениями, временами дождь и дальнейшее похолодание. Ночью, правда, еще плюс 10 - плюс 15, а днем уже плюс 16 - плюс 21. Еще холоднее будет во вторник: облачно, дождь - такая осенняя погода. Ночью плюс 7 - плюс 12 градусов, а днем плюс 13 - плюс 18 градусов", - сказала собеседница агентства.

По предварительным прогнозам, в среду, 27 мая, характер погоды существенно не изменится: будет облачно, ожидается небольшой дождь, ночью плюс 5 - плюс 10, днем плюс 14 - плюс 16.

Паршина уточнила, что, если в пятницу, 22 мая, температура будет еще выше нормы на 8 градусов, то в субботу, 23 мая, отклонение от нормы составит уже 4 градуса. В воскресенье, 24 мая, температура будет выше нормы на 2 градуса, в понедельник температура вернется к норме. Однако уже 26 мая она будет примерно на 2 градуса ниже нормы.

"Пока до середины следующей недели прохладно", - добавила Паршина.

Москва Людмила Паршина Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Похолодание сменит жару в Московском регионе на следующей неделе

В Москве побит температурный рекорд, державшийся 129 лет

 В Москве побит температурный рекорд, державшийся 129 лет

Температура в Москве превысила 30 градусов

Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

 Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

В Москве Садовое кольцо перекроют 24 мая для велофестиваля

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

 Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

 "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

 Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2273 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов