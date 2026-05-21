Похолодание сменит жару в Московском регионе на следующей неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пятница станет последним днем с сильной жарой в Москве, уже в выходные столбики термометров не поднимутся выше плюс 25 градусов, в начале недели в Московский регион придет похолодание, температура будет ниже нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В пятницу мы ожидаем ливень, грозу днем, но температура повысится до плюс 28 градусов, по области будет плюс 26 - плюс 31. Что говорит о том, что в Москве сильная жара еще завтра продержится. Затем, 23 мая, кратковременный дождь ожидается ночью, днем он будет по области, местами и ночью, и днем гроза. Ночь будет теплой, температура около плюс 15 градусов, а днем - плюс 21 - плюс 23 градуса, по области плюс 20 - плюс 25. То есть понижение температура примерно на 7 градусов", - сказала Паршина.

В воскресенье, как уточнила метеоролог, преимущественно без осадков ночью. Температура ночью будет около плюс 9 - плюс 11, в центре города плюс 13 - плюс 15 градусов. Днем местами ожидается кратковременный дождь и плюс 23 - плюс 25, по области плюс 20 - плюс 25.

"В начале следующей недели, 25 мая, облачно с прояснениями, временами дождь и дальнейшее похолодание. Ночью, правда, еще плюс 10 - плюс 15, а днем уже плюс 16 - плюс 21. Еще холоднее будет во вторник: облачно, дождь - такая осенняя погода. Ночью плюс 7 - плюс 12 градусов, а днем плюс 13 - плюс 18 градусов", - сказала собеседница агентства.

По предварительным прогнозам, в среду, 27 мая, характер погоды существенно не изменится: будет облачно, ожидается небольшой дождь, ночью плюс 5 - плюс 10, днем плюс 14 - плюс 16.

Паршина уточнила, что, если в пятницу, 22 мая, температура будет еще выше нормы на 8 градусов, то в субботу, 23 мая, отклонение от нормы составит уже 4 градуса. В воскресенье, 24 мая, температура будет выше нормы на 2 градуса, в понедельник температура вернется к норме. Однако уже 26 мая она будет примерно на 2 градуса ниже нормы.

"Пока до середины следующей недели прохладно", - добавила Паршина.