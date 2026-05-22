На юге Москвы в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На юге Москвы автобус столкнулся с автомобилем, пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщила столичная ГАИ.

"По предварительным данным на Ереванской улице в районе дома 8 водитель автобуса совершил наезд на стоящее транспортное средство. Предварительно, в результате произошедшего пострадали водитель автобуса и 5 пассажиров, в том числе 1 несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе "Мосгортранса" уточнили, что автобус маршрута 850 столкнулся с грузовиком около полудня. "Мосгортранс" проводит проверку обстоятельств случившегося.

"Ситуация находится на личном контроле у генерального директора предприятия Николая Анатольевича Асаула. В настоящее время связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат", - отметили в пресс-службе.