Т2 построит ВОЛС в Москве для повышения качества связи

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мобильный оператор Т2 (принадлежит ПАО "Ростелеком) начинает строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Москве, запуск первых сайтов намечен на август 2026 года, говорится в сообщении компании.

Как уточняет компания, на данный момент в проработке находятся почти 400 локаций в Москве и Московской области, проектирование и стройка запланированы на лето. Запуск первых коммерческих услуг на базе новых ВОЛС запланирован на август. В 2027 году Т2 будет масштабировать проект и обеспечивать приоритетные запуски базовых станций на волоконно-оптических линиях.

Компания поясняет, что запуск новых базовых станций на ВОЛС позволит существенно повысить качество связи, пропускную способность сети и отказоустойчивость услуг для миллионов столичных абонентов.

"Оптоволокно поддерживает передачу данных на скоростях в десятки Гбит/с - это создаст запас емкости для роста трафика на годы вперед. Другое преимущество - минимальные задержки, что критически важно для гейминга, финансовых транзакций и других операций, требующих оперативности", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВОЛС увеличивает помехоустойчивость соединений. "В отличие от медных кабелей, оптоволокно не подвергается влиянию погодных условий и перепадам напряжения, следовательно, стабильность соединения увеличивается", - говорится в сообщении.

"Строительство радиорелейных линий в текущих условиях отличается особой дороговизной и меньшей емкостью по сравнению с ВОЛС. Таким образом, переход на собственное оптоволокно становится важным фактором оптимизации", - приводятся в сообщении слова технического директора макрорегиона "Москва" Т2 Андрея Маханькова.

"Мы сосредоточились на выполнении новой для нас задачи, которая, с одной стороны, позволит и дальше обеспечивать качественное предоставление услуг связи в Москве, а с другой стороны - высвободит ресурсы оборудования для поддержания темпов стройки. Помимо прочего, ВОЛС - это вклад в будущее развитие связи, оптоволокно необходимо для полноценного развертывания сетей пятого поколения и плотного покрытия IoT", - добавил Маханьков.