Дождь и гроза ожидаются в Московской области в субботу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с прогнозируются в ближайший час и до 21 часа в субботу в Подмосковье, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 21 часа 20 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

