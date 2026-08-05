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Собянин считает ненужным переводить экономику на военные рельсы

Собянин считает ненужным переводить экономику на военные рельсы
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Разговоры о необходимости мобилизовать экономику и развернуть ее на нужды СВО являются ненужными; в отсутствие экономики мирной жизни невозможно будет достигнуть успехов на фронте, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику - это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война", - сказал Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам мэра столицы, лидера федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, "современная война ведется на два фронта: это непосредственно "горячий" фронт и здоровая, стабильная экономика страны, без этого победить невозможно".

Сергей Собянин Москва
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Собянин считает ненужным переводить экономику на военные рельсы

 Собянин считает ненужным переводить экономику на военные рельсы

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