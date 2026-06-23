В Москве продажи элитных новостроек упали почти на 30%

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве продажи элитных новостроек снизились в первом полугодии 2026 года на 27% в годовом измерении, подсчитали в NF Group.



"По предварительным оценкам, в I полугодии 2026 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы может быть реализовано порядка 650 квартир и апартаментов, что на 27% меньше результата аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.



При этом такой уровень выше результатов первых полугодий 2022 и 2023 годов, когда было продано 500 и 430 лотов соответственно.



В мае 2026 года был зафиксирован исторический рекорд по выходу на рынок элитных новостроек в столице.



"За первые четыре месяца были открыты продажи в 21 проекте, что стало историческим рекордом за все время наблюдения за рынком. За столь короткое время на рынок вышло более 5 тыс. лотов, что соответствует объему предложения, вышедшему за весь 2023 год", - говорится в исследовании "Intermark Городская недвижимость".



По состоянию на май свыше 50 площадок находилось в разной стадии подготовки к старту продаж, и до 20 из них могут выйти на рынок уже до конца года.



"Достаточность объема предложения, его качество и разнообразие больше не являются определяющими факторами роста покупательской активности. Безусловно, выход новых проектов подогревает интерес к рынку, впрочем, на первый план выходит взвешенный подход к покупке недвижимости. Современный покупатель ответственно подходит к процессу поиска будущего жилья, принимая во внимание множество факторов, связанных в том числе с экономикой, политикой и общими настроениями на рынке. В результате конкуренция за клиента усиливается: в сложившихся условиях "рынка покупателя" появляются дополнительные финансовые привилегии, направленные на стимулирование спроса", - прокомментировал сложившуюся ситуацию партнер NF Group Андрей Соловьев.