Петербург возглавил рейтинг городов по росту цен на "элитку"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Петербург занял первую строчку Индекса роста цен PIRI 100, говорится в исследовании NF Group, составленном на основе рейтингов The Wealth Report 2025 компании Knight Frank с учетом динамики цен на элитную недвижимость в российских городах.

"С ростом цен на 25,8% первую строчку Индекса роста цен PIRI 100 занял Санкт-Петербург, который год назад находился на второй позиции. По итогам 2024 года средневзвешенная цена квадратного метра элитного жилья в северной столице составила 790 тысяч рублей. Стремительный рост средневзвешенной цены на первичном рынке элитной жилой недвижимости Санкт-Петербурга во многом был обусловлен сокращением объема экспозиции: так, по итогам 2024 года объем предложения в элитных новостройках сократился на 30%, достигнув исторического минимума", - говорят эксперты.

Prime International Residential Index (PIRI) отслеживает глобальную динамику средневзвешенных цен на элитное жилье в 100 ключевых городах мира в национальной валюте.

Москва, продемонстрировав рост цен на 20,5%, за год поднялась с 19-го места на второе, со средневзвешенным показателем 1 950 тысяч рублей/кв.м.

Третье место в рейтинге занял Сеул с годовым приростом на уровне 18,4%, который за год переместился с 22-й строчки рейтинга

Также в топ-10 индекса роста цен PIRI 100 вошли Манила (+17,9%) и Дубай (+16,9%), которые занимали лидирующие позиции в прошлом году. Далее по уровню роста цен расположились Эр-Рияд (+16%), за год поднявшийся с 51 места, а также Токио (+12,1%) и Джедда (+9,6%), в которых по итогам 2023 года фиксировалась отрицательная динамика цен. Топ-10 замыкают Ориндж с ростом стоимости элитного жилья на 9,3%, а также Корфу, Мехико и Аспен со значением 8,9%.

Отрицательная динамика цен на элитную недвижимость была зафиксирована в Нью-Йорке (-0,3%), Лондоне (-1%), Гонконге (-2,2%) и Остине (-4,3%).

В другом рейтинге - Индексе миллиона долларов, показывающем сколько квадратных метров элитной жилой недвижимости можно приобрести на эту сумму в том или ином городе, Сочи (48 кв.м) расположился ниже Сиднея (45 кв. м). Москва расположилась на 13 месте со значением 52 кв.м, что сопоставимо с показателем Милана. Петербург, аналогично результатам двух последних трех лет, не попал в топ-15.

В тройку лидеров по доступной за условный миллион площади традиционно вошли Монако (19 кв.м) и Гонконг (22 кв.м), а также поднявшийся за год на две строчки индекса Сингапур (32 кв.м). Замыкают топ-15 Милан и Майами и со значениями 52 и 58 кв.м соответственно.

The Wealth Report - это международный отчет о благосостоянии, который ежегодно публикуется компанией Knight Frank и исследует мировые рынки элитной недвижимости. В 2025 году было опубликовано 19-е издание The Wealth Report.