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АФК "Система" предложила создать команду экспертов для контроля за реконструкцией Электрозавода

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" предложила создать экспертную команду по реконструкции территории Электрозавода (московский район Преображенское), в которую могли бы войти профессиональные архитекторы и эксперты по урбанистике, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Мы считаем важным сделать процесс реновации Электрозавода максимально прозрачным и открытым для профессионального сообщества. Именно поэтому предлагаем пригласить в экспертную команду специалистов в области архитектуры и урбанистики, которые смогут участвовать в авторском надзоре и получать достоверную информацию о проекте напрямую", — заявили в пресс-службе АФК "Система".

Реконструкция Электрозавода рассматривается в логике городской программы создания мест приложения труда: на его территории планируется сформировать промышленно-деловой кластер, адаптировав историческую площадку под рабочие места нового поколения, отметили в пресс-службе, добавив, что проект предполагает строительство современных корпусов, отвечающих актуальным требованиям к деловой и производственной инфраструктуре, при сохранении архитектурного ансамбля, исторических фасадов и градостроительной среды существующей застройки.

Электрозавод исторически был промышленной территорией, однако Москва переживает масштабную трансформацию, и сегодня есть четкое понимание: прежняя промышленная функция на эту площадку уже не вернется. "Наша задача — не спорить с этой трансформацией, а сделать ее максимально ответственной по отношению к городу и его наследию", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Там указали, что "Системы" принципиально важно, чтобы реконструкция Электрозавода велась с бережным отношением к объектам культурного наследия. ""Сохранение наследия Москвы является для нас критически важным приоритетом и неотъемлемой частью проекта. Соглашение застройщика с городом, а также участие самой "Системы" в этом процессе выступают гарантией того, что именно такой подход будет положен в основу дальнейшей работы", — заключили в пресс-службе компании.

АФК "Система" Электрозавод
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