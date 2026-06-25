Поиск

Минцифры опровергло сообщения о запланированных в Москве отключениях мобильного интернета

Минцифры опровергло сообщения о запланированных в Москве отключениях мобильного интернета
Фото: "Интерфакс"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ опровергло появившиеся в СМИ сообщения о запланированных в Москве отключениях мобильного интернета; в случае введения ограничений них будет сообщено заранее.

"Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве. Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом - фейк", - говорится в сообщении.

"В случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены", - добавили в министерстве.

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появились сообщения о запланированном на четверг отключении мобильного интернета в Москве в целях безопасности.

Минцифры Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры опровергло сообщения о запланированных в Москве отключениях мобильного интернета

 Минцифры опровергло сообщения о запланированных в Москве отключениях мобильного интернета

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Топливо в Москве подешевело до уровня середины июня после коррекции цен на АЗС "Нефтьмагистрали"

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 11

Станцию Рублёво-Архангельской линии метро в районе Кунцево назвали "СберСити"

До шести выросло количество сбитых беспилотников, летевших на Москву

До трёх выросло число сбитых с начала суток БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

В Москве по просьбе АЗС отменили пропуска для бензовозов

Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" после запроса ФАС резко снизила цены на топливо

 Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" после запроса ФАС резко снизила цены на топливо
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2827 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10094 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов