Минцифры опровергло сообщения о запланированных в Москве отключениях мобильного интернета

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ опровергло появившиеся в СМИ сообщения о запланированных в Москве отключениях мобильного интернета; в случае введения ограничений них будет сообщено заранее.

"Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве. Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом - фейк", - говорится в сообщении.

"В случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены", - добавили в министерстве.

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появились сообщения о запланированном на четверг отключении мобильного интернета в Москве в целях безопасности.