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В Петербурге запустили сервис поиска бесплатного Wi-Fi

В Петербурге запустили сервис поиска бесплатного Wi-Fi
Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге в Max запустили запустили сервис поиска точек доступа к бесплатному интернету, сообщает Смольный.

"В мессенджере Mах стала доступна новая версия чат-бота "Бесплатный Wi-Fi Санкт-Петербург". Теперь сервис поможет найти по геолокации ближайшую точку доступа городского беспроводного интернета. Для этого нужно зайти в чат-бот, нажать кнопку "Найти ближайшие Wi-Fi точки" и отправить свое местонахождение. После этого откроется карта с базовыми станциями городской бесплатной сети SPB_FREE в радиусе 10 километров", - говорится в сообщении.

Cейчас в Петербурге насчитывается более 1 тысячи бесплатных точек доступа в интернет. Они размещены в 64 многофункциональных центрах, 38 парках и 177 медицинских учреждениях. Около 500 приемопередающих комплексов находятся в городских общественных пространствах.

Для подключения к городской сети требуется пройти авторизацию по номеру телефона или через учетную запись на "Госуслугах". Если сеть не запрашивает авторизацию или имеет другое название, то подключаться к ней небезопасно, подчеркивают в Смольном.

Вначале мая председатель Законодательного собрания города Александр Бельский сообщал, что власти обсуждают с "Ростелекомом" расширение зоны покрытия бесплатным Wi-Fi, чтобы минимизировать последствия ограничений в работе мобильного интернета.

Александр Бельский Петербург Ростелеком Смольный
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