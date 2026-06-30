Губернатор Подмосковья сообщил о гибели шестимесячного ребенка из-за атак БПЛА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Егорьевске в результате падения беспилотника на частный дом начался пожар, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, но один из них - шестимесячный ребенок - умер по пути в больницу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пострадавшие госпитализированы.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.



"Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников — в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне, Егорьевске, - продолжил Воробьев. - В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По предварительной информации, никто не пострадал".

Также обломки БПЛА нашли в Раменском муниципальном округе и в городском округе Коломна. На местах работают экстренные и оперативные службы.



Продолжается обследование территорий и ликвидация последствий атаки, написал Воробьев.