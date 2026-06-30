Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 419 украинских дронов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ во вторник.

Дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что в течение ночи на подлете к столице сбили 50 БПЛА.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал об отражении атаки 60 беспилотников на города Гуково и Таганрог, а также пять районов. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщал о 32 уничтоженных дронах над регионом.