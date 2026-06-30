Денники Московского ипподрома можно арендовать для породистых лошадей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Владельцы лошадей смогут арендовать денники на территории Центрального Московского ипподрома по итогам торгов, сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

"Победители аукционов получат право использовать денники на территории Центрального московского ипподрома для размещения в них лошадей. Сейчас на торги выставлены первые 40 денников", - прокомментировал глава департамента Кирилл Пуртов.

Участниками торгов могут быть как физические, так и юридические лица - владельцы племенных чипированных лошадей в возрасте от двух лет. В денниках допускается размещение лошадей пород чистокровная верховая, чистокровная английская и чистокровная ахалтекинская, а также орловская рысистая, русская рысистая, американская рысистая и французская рысистая.

Аукционы состоятся 9 июля на электронной площадке "Росэлторг".

Завершение комплексной реконструкции Центрального Московского ипподрома на Беговой улице планируется ко Дню города.

Основанный в 1834 году Центральный Московский ипподром является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. В своем нынешнем виде комплекс объектов ипподрома был сформирован в 50-е годы XX века. Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектами культурного наследия регионального значения.