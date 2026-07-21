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Реконструкция Центрального московского ипподрома завершена на 90%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Реконструкция Центрального московского ипподрома (ЦИМ) завершена более чем на 90%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Специалисты заканчивают возведение конюшен и Конного стадиона, а также реставрацию помещений Главного корпуса", - заявил заммэра города Владимир Ефимов.

На территории ЦИМ площадью свыше 20 га ведется благоустройство. Выполнено более трети запланированных работ. Там обустраивают новые пешеходные зоны, включая променад между Главным корпусом и Конным стадионом, создают зону отдыха с искусственным водоемом.

На завершающем этапе находится монтаж инженерных систем и оборудования водоподготовки. Вокруг водоема прокладывают пешеходные дорожки, а также обустраивают места для тихого отдыха у воды. Также там должны посеять почти 6,5 га газона.

Центральный Московский ипподром был основан в 1834 году, это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. В своем нынешнем виде комплекс сформировался в 50-е годы XX века. Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектом культурного наследия регионального значения.

В результате реконструкции общая площадь инфраструктуры ипподрома вырастет более чем в 2,5 раза - до 115,1 тысячи кв.м. Важной частью проекта станет создание современного конного двора, который будет включать: конюшни для скаковых лошадей, для беговых лошадей; конноспортивный комплекс; гостевую конюшню; ветеринарный блок полного цикла; бочки и водилки для разминки и тренировки, левады и дорожки для моциона лошадей; хостел для участников соревнований по конному спорту; манеж для иппотерапии (лечебной верховой езды); административно-хозяйственный блок.

Работы планируется завершить в 2026 году.

Владимир Ефимов ЦИМ Центральный Московский ипподром Москва
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