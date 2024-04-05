Леонид Михельсон стал владельцем конного клуба в центре Москвы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон стал единственным участником ООО "Большой международный конный клуб "Прадар" на Беговой улице в Москве, сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее совладельцем, а позднее и единственным участником ООО была Вита Козлова – основатель и управляющий клуба.

Клуб действует на территории Центрального Московского ипподрома. По итогам 2023 года выручка ООО составила 95 млн рублей, там заняты 40 сотрудников.