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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Леонид Михельсон стал владельцем конного клуба в центре Москвы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон стал единственным участником ООО "Большой международный конный клуб "Прадар" на Беговой улице в Москве, сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее совладельцем, а позднее и единственным участником ООО была Вита Козлова – основатель и управляющий клуба.

Клуб действует на территории Центрального Московского ипподрома. По итогам 2023 года выручка ООО составила 95 млн рублей, там заняты 40 сотрудников.

Москва Большой международный конный клуб "Прадар" Леонид Михельсон НОВАТЭК
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