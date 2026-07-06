Поезда МЦД-4 с 6 июля будут проезжать станцию "Серп и Молот" без остановки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Поезда четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) с 6 июля временно не будут останавливаться на станции "Серп и Молот" в связи со строительством одноименного вокзала, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 6 июля поезда четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) временно будут проезжать станцию "Серп и Молот" без остановки. Это связано со строительством нового современного городского вокзала Серп и Молот - совместного проекта правительства Москвы и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). В результате ежедневные поездки более 8,7 тыс. пассажиров станут комфортнее", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием станции для пассажиров разработаны альтернативные маршруты проезда. Специалисты рекомендуют планировать поездки с использованием соседних станций метро: "Площадь Ильича", "Римская" или станции МЦД-2 "Москва-Товарная".

Для выполнения работ потребуется полностью демонтировать существующую пассажирскую инфраструктуру. На этом участке уложат новые пути, а также разместят необходимые инженерные коммуникации. Весь объем работ планируется выполнить в максимально сжатые сроки, чтобы пассажиры как можно скорее вернулись к привычным маршрутам. На время закрытия пассажирам помогут сориентироваться: на станциях разместят плакаты с альтернативными схемами проезда, а также подготовят аудиоинформирование.