Суд в Москве вынес приговор обвиняемым в хищении почти 460 млн руб. у АСВ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил группу обвиняемых в хищении почти 460 млн рублей у ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) к длительным срокам, сообщили в прокуратуре столицы в четверг.

"На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынесен приговор в отношении Аркадия Комягинского, Яны Долматовой, Татьяны Гончаровой, Дмитрия Поляковского и Дмитрия Дриевского. Они осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского, Дриевского, Долматову к колонии сроком от 4 до 7 лет, со штрафами в размере от 600 до 800 тыс. рублей. Поляковский и Гончарова приговорены к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск АСВ о возмещении имущественного вреда, подчеркнули в прокуратуре.

По данным следствия, "председатель правления одного из коммерческих банков, действуя совместно с Комягинским, Долматовой, Поляковским, Гончаровой, Дриевским и иными неустановленными соучастниками, в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения решили присвоить денежные средства банка".

"С 2014 по 2016 годы соучастники, находясь в московском филиале банка, оформили около 800 мнимых (фиктивных) кредитных договоров на неосведомленных граждан РФ, в том числе преимущественно зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что сумма хищения составила более 459 млн рублей.

"Таким образом был причинен материальный ущерб коммерческому банку в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", назначенной в качестве конкурсного управляющего на основании решения суда", - говорится в документе.

"Уголовное дело в отношении председателя правления банка и неустановленных соучастников выделено в отдельное производство", - добавили в прокуратуре.