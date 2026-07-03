Улучшение погоды после дождливых выходных начнется в Москве со вторника

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Температура в Москве после периода жаркой погоды вернется к норме июля, однако вместе с понижением температуры в выходные прогнозируются дожди и грозы; в начале следующей недели погода начнет улучшаться, во вторник и среду дожди будут уже местами, облачность уменьшится и будет солнце, а температура повысится, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Погода у нас сейчас меняется, она становится неустойчивой. (...) Понижение температуры будет связано с тем, что к нам по высотам воздушные массы перемещаются с северо-запада, они более свежие и неустойчивые. Поэтому будут дожди, местами грозы и порывистый ветер, и более низкий температурный фон по сравнению с тем, что у нас было в последние дни. Будет много облаков, которые обеспечат относительно тёплые ночи, а вот дневной прогрев они ограничат", - сказала Макарова.

Она уточнила, что среднесуточная температура в субботу ещё будет на пару градусов превышать норму, в воскресенье температура будет соответствовать норме, а уже в понедельник и вторник станет на 1 градус ниже нормы. В среду, в связи с повышением температуры, она станет на 1 градус выше нормы.

"После периода жаркой погоды у нас температура будет соответствовать норме, будут небольшие колебания температуры около нормы с тенденцией повышения температуры к середине следующей недели", - добавила Макарова.

Согласно прогнозу, в субботу, 4 июля, в Москве ночью облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура в Москве плюс 15-17, в центре города плюс 18-20, по области плюс 12-17. Днем также облачно, дождь, местами сильный, местами возможна гроза, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.

В воскресенье, 5 июля, ночью будет облачно, ожидается кратковременный дождь, по области местами сильный, гроза. Температура в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17. Днём кратковременные дожди, местами с грозой, максимальная температура в Москве - плюс 20 - 22, по области плюс 18 23. Ветер при грозе до 15 м/с.

"В начале следующей недели прогноз более оптимистичный, потому что у нас тут и ветер юго-западный, и облачная с прояснениями погода в понедельник, а во вторник и в среду - переменная облачность, солнышка будет побольше. Но при этом прогнозируются кратковременные дожди", - сказала Макарова.

В понедельник, 6 июля, как уточнила Макарова, местами прогнозируется дождь, в отдельных районах гроза. Температура ночью плюс 14-16, по области плюс 11-16. Днём максимальная температура в Москве составит плюс 20-22, по области плюс 18-23. При грозе также порывы ветра до 15 м/с.

Во вторник, 7 июля, переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночь прохладнее - плюс 9-14, а днём воздух прогреется до плюс 21-26.

В среду, 8 июля, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, температура ночью плюс 10-15, днём плюс 22-27.

Во второй половине недели, как сообщила Макарова, по предварительным прогнозам, также ожидается местами кратковременный дождь. В четверг ночью плюс 12-17, днем - плюс 23-28. В конце рабочей недели и в выходные ночью плюс 9 -14 и днём плюс 20-25.