Поиск

Улучшение погоды после дождливых выходных начнется в Москве со вторника

Улучшение погоды после дождливых выходных начнется в Москве со вторника
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Температура в Москве после периода жаркой погоды вернется к норме июля, однако вместе с понижением температуры в выходные прогнозируются дожди и грозы; в начале следующей недели погода начнет улучшаться, во вторник и среду дожди будут уже местами, облачность уменьшится и будет солнце, а температура повысится, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Погода у нас сейчас меняется, она становится неустойчивой. (...) Понижение температуры будет связано с тем, что к нам по высотам воздушные массы перемещаются с северо-запада, они более свежие и неустойчивые. Поэтому будут дожди, местами грозы и порывистый ветер, и более низкий температурный фон по сравнению с тем, что у нас было в последние дни. Будет много облаков, которые обеспечат относительно тёплые ночи, а вот дневной прогрев они ограничат", - сказала Макарова.

Она уточнила, что среднесуточная температура в субботу ещё будет на пару градусов превышать норму, в воскресенье температура будет соответствовать норме, а уже в понедельник и вторник станет на 1 градус ниже нормы. В среду, в связи с повышением температуры, она станет на 1 градус выше нормы.

"После периода жаркой погоды у нас температура будет соответствовать норме, будут небольшие колебания температуры около нормы с тенденцией повышения температуры к середине следующей недели", - добавила Макарова.

Согласно прогнозу, в субботу, 4 июля, в Москве ночью облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура в Москве плюс 15-17, в центре города плюс 18-20, по области плюс 12-17. Днем также облачно, дождь, местами сильный, местами возможна гроза, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с.

В воскресенье, 5 июля, ночью будет облачно, ожидается кратковременный дождь, по области местами сильный, гроза. Температура в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17. Днём кратковременные дожди, местами с грозой, максимальная температура в Москве - плюс 20 - 22, по области плюс 18 23. Ветер при грозе до 15 м/с.

"В начале следующей недели прогноз более оптимистичный, потому что у нас тут и ветер юго-западный, и облачная с прояснениями погода в понедельник, а во вторник и в среду - переменная облачность, солнышка будет побольше. Но при этом прогнозируются кратковременные дожди", - сказала Макарова.

В понедельник, 6 июля, как уточнила Макарова, местами прогнозируется дождь, в отдельных районах гроза. Температура ночью плюс 14-16, по области плюс 11-16. Днём максимальная температура в Москве составит плюс 20-22, по области плюс 18-23. При грозе также порывы ветра до 15 м/с.

Во вторник, 7 июля, переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночь прохладнее - плюс 9-14, а днём воздух прогреется до плюс 21-26.

В среду, 8 июля, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, температура ночью плюс 10-15, днём плюс 22-27.

Во второй половине недели, как сообщила Макарова, по предварительным прогнозам, также ожидается местами кратковременный дождь. В четверг ночью плюс 12-17, днем - плюс 23-28. В конце рабочей недели и в выходные ночью плюс 9 -14 и днём плюс 20-25.

Марина Макарова Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Улучшение погоды после дождливых выходных начнется в Москве со вторника

 Улучшение погоды после дождливых выходных начнется в Москве со вторника

Суд в Москве вынес приговор обвиняемым в хищении почти 460 млн руб. у АСВ

Число пытавшихся атаковать Москву дронов достигло 11

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло семи

В Люберцах тушат пожар на электроподстанции

Сбито шесть беспилотников, летевших на Москву

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Все аэропорты Московского региона возобновили работу

Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево временно не обслуживают рейсы

На подлете к Москве с 20:00 понедельника уничтожен 61 БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов