Набравшая 500 баллов на ЕГЭ московская школьница подала документы в МФТИ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Выпускница московской школы Екатерина Малкова, впервые за всю историю Единого государственного экзамена (ЕГЭ) получившая 500 баллов, официально подала документы в Московский физико-технический институт (МФТИ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление. Тем не менее, у школьницы есть время определиться с выбором до 25 июля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что МФТИ материально поддерживает студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ. В этом году за каждый экзамен, сданный на 100 баллов, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. При расчёте общей суммы учитываются все экзамены, сданные на высший балл, независимо от того, входили ли они в перечень вступительных испытаний на выбранную студентом образовательную программу. Материальное поощрение также предусмотрено для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, а также для членов олимпиадных сборных. Они получают повышенную стипендию в течение первого семестра, а затем и второго, с учётом успеваемости: призеры ВсОШ - 20 тыс. руб. в месяц, победители ВсОШ - 40 тыс. руб. в месяц, члены олимпиадных сборных России - 75 тыс. руб. в месяц.

Приём документов в МФТИ на бюджетные места базового высшего образования завершается 25 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена столичная школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.