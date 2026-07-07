Ограничения введены во Внуково

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - проинформировало агентство в своем канале в Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, говорится в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Домодедово.