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Собянин сообщил об отражении атаки свыше 430 БПЛА на Московский регион

36 дронов сбили на подлете к Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника и до шести утра вторника в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников, большая часть из них была уничтожена.

"С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - говорится в сообщении.

Он также уточнил, что 36 беспилотников уничтожили на подлёте к Москве.

Аэропорты московского авиаузла перешли на режим обслуживания рейсов в режиме согласования.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Московский регион Москва
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