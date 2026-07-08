Мужчину, протаранившего полицейскую машину близ Кремля, отправили на психиатрическое лечение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Житель Подмосковья, устроивший погоню с полицейскими и напавший на них на Москворецкой набережной, отправлен на принудительное лечение в психиатрическое учреждение, сообщили в прокуратуре Москвы. Решение вынес Тверской районный суд Москвы.

По данным следствия, 6 января сотрудники полиции попросили предъявить документы у водителя автомобиля возле автозаправки на ул. Люблинской. Мужчина не отреагировал и уехал в сторону Волгоградского проспекта, "создавая аварийные ситуации и нарушая правила".

На Москворецкой набережной у Кремля водитель вынужден был остановиться из-за скопления автомобилей и запрещающего знака светофора. Сотрудники полиции предприняли попытки открыть водительскую дверь, но мужчина попытался наехать на них, столкнулся со служебным автомобилем, а затем скрылся с места преступления.

По данным прокуратуры, при повторной попытке сотрудников полиции остановить нарушителя тот ударил инспектора ДПС удар кулаком в грудь, после чего был задержан.

"По результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - пояснили в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя суд направил на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, добавили в надзорном ведомстве.