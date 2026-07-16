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Число камер для ИИ-мониторинга парковки на газонах увеличили в Подмосковье

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье в два раза увеличили число камер с ИИ, отслеживающих парковку на газонах, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в четверг.

"Наша задача - сформировать культуру бережного отношения к общественным пространствам, чтобы зеленые зоны оставались комфортными и ухоженными, поэтому мы продолжаем развивать ИИ-контроль парковки на газонах. За последнее время число камер "Безопасного региона", подключенных к проекту, увеличилось в три раза. Теперь их количество превышает 1,1 тыс.", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Надежды Куртяник.

ИИ-контроль парковки на газонах в Московской области начал работать в 2025 году.

Подмосковье Московская область
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