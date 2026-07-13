Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей

Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена дизельного топлива на заправках Москвы превысила отметку в 80 рублей за литр, сообщается в данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по итогам недели с 6 по 13 июля средняя цена ДТ увеличилась на 45 копеек - до 80,23 руб./л.

По данным МТА, средняя цена Аи-92 в столице за прошлую неделю выросла на 29 копеек и составила 65,90 руб./л. Стоимость Аи-95 увеличилась на 30 копеек, достигнув 72,79 руб./л.

Отмечается, что основной вклад в недельный рост средних показателей внесло резкое повышение цен на заправках частной сети "Нефтьмагистраль", где стоимость всех видов топлива выросла сразу на 3 рубля за литр. При этом около двух недель назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к ценообразованию компании, после чего в течение нескольких дней сеть скорректировала стоимость топлива.

На АЗС вертикально-интегрированных нефтекомпаний динамика остается более сдержанной.

С начала года дизтопливо подорожало на столичных заправках на 4,53 руб./л (+6%), 92-й бензин - на 3,92 руб./л (+6,3%), 95-й - на 4,37 руб./л (+6,4%).