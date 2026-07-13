Осадки в Москве продолжатся до четверга

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кратковременные дожди сохранятся в Москве до четверга, в пятницу и предстоящие выходные осадков в Московском регионе не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы будем находиться под влиянием циклона, хотя в последующие дни он будет смещаться потихоньку на восток, но продолжит оказывать на нас влияние. Поэтому кратковременные дожди сохранятся, неустойчивая погода будет. По области прогнозируются более сильные дожди. Температурный фон существенно не меняется", - сказала Макарова.

Она отметила, что в первой половине недели в Московском регионе будет постепенное повышение дневной температуры, однако в четверг количество осадков по области немного увеличится, а температура понизится.

"Но, тем не менее, на пятницу и субботу такой оптимистичный прогноз: небольшая облачность и без осадков, и уже плюс 22-27. Раз облачность, ночью температура на пару градусов понизится, зато днём будет теплее и солнечно", - добавила Макарова.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во вторник, 14 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, днем - также кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью будет плюс 16-18, по области плюс 13-18, днем прогнозируется плюс 24 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27. Днем при грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В среду, 15 июля, облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ночью в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17, днем в Москве плюс 26-28, по области плюс 23-28.

В четверг, 16 июля, облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ночью в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17, днем в Москве плюс 21-23, по области плюс 19-24. Днем порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

В пятницу, 17 июля, небольшая облачность, без осадков, ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25. В субботу, 18 июля, небольшая облачность, без осадков, ночью плюс 9-14, днем плюс 22-27.