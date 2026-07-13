Поиск

Осадки в Москве продолжатся до четверга

Осадки в Москве продолжатся до четверга
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кратковременные дожди сохранятся в Москве до четверга, в пятницу и предстоящие выходные осадков в Московском регионе не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы будем находиться под влиянием циклона, хотя в последующие дни он будет смещаться потихоньку на восток, но продолжит оказывать на нас влияние. Поэтому кратковременные дожди сохранятся, неустойчивая погода будет. По области прогнозируются более сильные дожди. Температурный фон существенно не меняется", - сказала Макарова.

Она отметила, что в первой половине недели в Московском регионе будет постепенное повышение дневной температуры, однако в четверг количество осадков по области немного увеличится, а температура понизится.

"Но, тем не менее, на пятницу и субботу такой оптимистичный прогноз: небольшая облачность и без осадков, и уже плюс 22-27. Раз облачность, ночью температура на пару градусов понизится, зато днём будет теплее и солнечно", - добавила Макарова.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во вторник, 14 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, днем - также кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью будет плюс 16-18, по области плюс 13-18, днем прогнозируется плюс 24 - плюс 26, по области плюс 22 - плюс 27. Днем при грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В среду, 15 июля, облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ночью в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17, днем в Москве плюс 26-28, по области плюс 23-28.

В четверг, 16 июля, облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ночью в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17, днем в Москве плюс 21-23, по области плюс 19-24. Днем порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

В пятницу, 17 июля, небольшая облачность, без осадков, ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25. В субботу, 18 июля, небольшая облачность, без осадков, ночью плюс 9-14, днем плюс 22-27.

Москва Марина Макарова Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Осадки в Москве продолжатся до четверга

 Осадки в Москве продолжатся до четверга

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров

 Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров

Дождь с грозой и градом ожидается в Москве в понедельник

 Дождь с грозой и градом ожидается в Москве в понедельник

Около 300 БПЛА в течение суток летели в сторону Московского региона

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

На фоне непогоды москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом

 На фоне непогоды москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Жителей Москвы предупредили о сильной жаре в субботу

Для аэропорта "Внуково" отменили ограничения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3071 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10493 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов