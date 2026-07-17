В Москве на набережной случилось ДТП с автобусом с пострадавшими

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Бережковской набережной легковой автомобиль нарушил правила дорожного движения и подрезал электробус маршрута 150, водитель автобуса применил экстренное торможение, пострадали два пассажира автобуса, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня около 8:50, в районе дома 18а на Бережковской набережной, водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и подрезал электробус 150 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения электробуса", - говорится в сообщении.

Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Из-за этого в салоне электробуса упали два человека - сейчас они госпитализирован.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.