Возобновили работу аэропорты Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар и московский Домодедово

Сочинский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово, аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар вернулись к штатной работе, ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - информирует агентство в своем канале в Max.

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Сочи.

В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Сочи, Калуги, Краснодара и Геленджика, столичный Внуково работает по согласованию с соответствующими органами.