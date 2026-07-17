Возобновили работу аэропорты Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар и московский Домодедово
Сочинский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово, аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар вернулись к штатной работе, ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщили в Росавиации.
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - информирует агентство в своем канале в Max.
Аналогичные ограничения введены в аэропорту Сочи.
В настоящее время не обслуживают рейсы аэропорты Сочи, Калуги, Краснодара и Геленджика, столичный Внуково работает по согласованию с соответствующими органами.