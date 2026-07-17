Суд не отменил аресты участников несанкционированного митинга в здании правительства Москвы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным административные аресты четверым жителям столицы за участие в несанкционированном митинге в здании правительства Москвы.

Тверской суд Москвы ранее за неповиновение законному требованию сотрудника полиции назначил Александру Зимбовскому административный арест на 12 суток, Елене Сидоренковой, Анжеле Асцатрян и Вартухи Карапетян - сроком на 10 суток, Галине Седых - административный штраф в размере 4 тыс. рублей.

Кроме того, за участие в несанкционированном митинге каждому из нарушителей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Нарушители посчитали наказание слишком суровым и оспорили его в Мосгорсуде. Рассмотрев доводы сторон, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены наказаний.

Как установлено судом, днем 9 июля Зимбовский, Сидоренкова, Асцатрян, Седых и Карапетян, находясь в приемной правительства Москвы, "устроили несанкционированный митинг, скандируя лозунги оскорбительного содержания, тем самым воспрепятствовали работе приемной".

После прибытия сотрудников полиции они не прекратили свои действия и отказались проследовать в отдел.