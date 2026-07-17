Дожди вернутся в Московский регион со вторника

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Небольшое понижение температуры и дожди прогнозируются в Москве со вторника, 21 июля, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Начиная со вторника появляется вероятность дождя. Во вторник облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью плюс 15 - 20, днем плюс 23 - 28. Вот эта влага и дожди будут защищать от ночного выхолаживания, ночи станут тёплыми, но, в то же время, дневной прогрев они будут ограничивать", - сказала Макарова.

Согласно прогнозу, в среду также ожидается временами дождь, ночная температура плюс 13 - 18, днем - плюс 21 - 26. В последующие дни, как отметила Макарова, характер погоды в Москве существенно не изменится. В четверг и пятницу ночная температура будет плюс 13 - 18, днем - плюс 21 - 26. В субботу и воскресенье ночью ожидается плюс 14 - 19, а днем также плюс 21 - 26.

В четверг и пятницу в Московском регионе прогнозируется временами дождь, в субботу и воскресенье – небольшой дождь.