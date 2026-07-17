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Погода "как в пустыне" прогнозируется в Московском регионе в выходные

Погода "как в пустыне" прогнозируется в Московском регионе в выходные
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Теплая погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные и в понедельник, температура воздуха в дневные часы будет достигать отметки в плюс 30 градусов; из-за сухого воздуха погода в Московском регионе будет схожей с погодой в пустыне, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Антициклональная погода продлится в выходные и в понедельник. Тот фронт, который мы ждём с запада, подойдёт немножко позже. А пока у нас такая очень хорошая погода, солнечная, с большим суточным ходом температуры, то есть ночь ещё будет прохладная, а днем солнышко будет очень быстро прогревать", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в ночь на субботу температура может опуститься до плюс 6-8 градусов, по области - от плюс 5 до плюс 10, днем воздух в Москве прогреется до плюс 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. В воскресенье температура ночью будет немного выше - плюс 10-12 градусов, по области плюс 7-12, а днём "уже прогнозируют сильную жару, несмотря на такую прохладную ночь, (днем воздух прогреется до) плюс 28-30 и по области плюс 25-30". Макарова напомнила, что для Москвы температура в плюс 30 градусов считается опасным явлением.

"Происходит это потому, что воздух сухой, поэтому у нас быстро меняется температура. Воздух сухой, теплоёмкость у него небольшая по сравнению с влажным воздухом. И поэтому у нас будет как в пустыне", - добавила Макарова, характеризуя погоду в выходные.

Антициклональная погода сохранится в Московском регионе и в понедельник. Ночью ожидается плюс 12-14, по области плюс 9-14, а днем столбики термометров будут приближаться к отметкам в плюс 28-30 градусов, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов.

Московский регион Марина Макарова Гидрометцентр РФ
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