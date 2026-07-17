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Суд в Москве заочно осудил Аркадия Бабченко

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья участка № 412 Останкинского района Москвы в заочном порядке вынес приговор журналисту Аркадию Бабченко (признан в РФ иноагентом), сообщает Мосгорсуд.

Бабченко признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, касающейся нарушения порядка деятельности иностранного агента, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года.

Аркадий Бабченко
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