В Серпухове тушат пожар на предприятии по производству одежды на площади 4 тыс. кв. м

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Серпухове в ангаре с текстилем произошел пожар на 4 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области в пятницу.

"Пожарные Подмосковья ликвидируют пожар в Серпухове. Поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о Серпухов, ул. Школьная, д.78А (...) горит ангар с текстилем", - говорится в сообщении.

Прокуратура Московской области также сообщила, что площадь пожара составила 4 тыс. кв. м.

"Сегодня, 17 июля 2026 года, поступило сообщение о возгорании в ангаре на территории Серпухова. Площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в мессенджере Мах.

В нем уточняется, что внутри здания находится предприятие по производству одежды, в настоящий момент идёт тушение пожара. "Точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы", - добавили там.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 1,2 тыс кв.м.

Персонал предприятия эвакуировался до прибытия пожарных подразделений. К тушению пожара привлекается 32 человека и 11 единиц техники.

Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, уведомили в ведомстве.