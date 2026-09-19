Второй день на выборах в Москве стартовал штатно

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве начался второй день голосования на выборах в Госдуму девятого созыва и в Совет депутатов муниципального округа Щукино, все избирательные участки открылись в 8:00, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

"Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами не прекращалась ни на минуту, как и электронное голосование. Всю ночь наши видеонаблюдатели следили за ситуацией на участках. Нарушений не выявлено. Система электронного голосования работает стабильно - за ночь свой выбор онлайн сделали около 100 тыс. москвичей", - сказал Ковалёв в субботу утром.

Нарушений за прошедшие сутки не зафиксировано, уточнил он.

Всего на текущий момент участниками голосования в столице стали более 2,4 млн человек, сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Как сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова, попытки голосования, которые не удалось завершить в пятницу в период технической неполадки, не были учтены системой как поданные голоса. Поэтому избиратели, столкнувшиеся с этой ситуацией, полностью сохранили свое избирательное право.

"Если у избирателя временно не было возможности проголосовать с помощью терминала, это не означает, что его избирательное право осталось без внимания. Он мог и сейчас может выбрать любой формат голосования. Также при желании он может обратиться в избирательную комиссию, чтобы получить необходимую помощь", - сказала она.

Кириллова уточнила, что если избиратель сообщил о возникшей ситуации или выразил желание проголосовать, избирательная комиссия готова предложить удобный вариант и помочь организовать голосование - прийти на участок и проголосовать на бумажном бюллетене или через терминал электронного голосования, или при желании организовать голосование на дому.

Ранее в пятницу вечером сообщалось, что в голосовании в Москве уже приняли участие 2,27 млн избирателей. Большинство из них выбрали электронный формат голосования. Голосование в Москве продолжится до 20:00 20 сентября.

Москвичам доступны все способы голосования, сделать выбор они могут в режиме онлайн или на избирательных участках. На участках есть возможность голосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем.

Гости столицы, заранее подавшие заявления через "Мобильный избиратель", смогут голосовать за депутатов Госдумы в Москве, избиратели из шести регионов (Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) дополнительно получат возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих регионов.