Трафик через аэропорты Москвы с начала года сократился на 3,5%

Самая сильная просадка - на 13,2% - у "Домодедово"

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла (МАУ) - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - за семь месяцев 2026 года сократился на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 40,4 млн человек, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс".

Самая сильная просадка - на 13,2% - у "Домодедово", в абсолютном выражении аэропорт обслужил около 6,9 млн человек. Доля аэропорта в структуре МАУ за год сократилась с 18,9% до 17%. Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии", обе испытывают проблемы с обслуживанием самолетов Airbus A320neo.

Трафик через "Внуково" за январь-июль снизился на 1,4%, до более 9 млн человек. Доля в МАУ увеличилась на 0,5 п.п., до 22,5%. Через "Внуково" обслуживаются такие компании как "Победа", "ЮТэйр", Turkish Airlines.

"Шереметьево" с начала года потеряло 1% пассажиропотока, всего перевезено 24,5 млн человек. Доля аэропорта в МАУ при этом выросла - до 60,5% против 59% год назад. БОльшую часть трафика "Шереметьево" обеспечивает группа "Аэрофлот", которая объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Сообщалось, что перевозки группы за семь месяцев подросли на 0,1%, достигнув 31,7 млн человек - хотя только в июле показатель снизился на 0,6% г/г на фоне временных ограничений полетов, а также изменения структуры перевозок в пользу более протяженных маршрутов.

"Домодедово" с начала этого года находится в собственности подконтрольного "Шереметьево" ООО "Перспектива". В августе 25,01% в этом ООО приобрело "Внуково".