Центральный Московский ипподром открылся после комплексной реконструкции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В столице в четверг после комплексной реконструкции открылся Центральный Московский ипподром на Беговой улице; на церемонии открытия присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Центральный Московский ипподром - старейший в стране, почти два века назад он был первым в России и мире для проведения рысистых бегов. Решение о реконструкции ипподрома было поддержано нашим президентом Владимиром Путиным, с 2024 года велись масштабные работы, (...) получился уникальный объект", - сказал Патрушев.

Он отметил, что в России ежегодно проводится около 4 тыс. испытаний племенных лошадей, успехи этой отрасли признаны на международной профессиональной арене. На Центральном Московском ипподроме возобновят скачки и другие зрелищные мероприятия.

"Уверена, что все технические возможности позволят сделать так, чтобы Московский ипподром стал лучшей, центровой площадкой для проведения наших призовых соревнований, скачек русских троек - это очень важно, потому что исторически русская тройка всегда присутствовала на Московском ипподроме", - сказала в свою очередь Лут.

Министр добавила, что Московский ипподром станет площадкой для проведения международных соревнований, этот вопрос уже обсуждается с коллегами из других стран.

Собянин отметил, что историческое здание ипподрома отреставрировано "с большой любовью и тщательностью".

"Вся спортивная тренировочная инфраструктура ипподрома сделана заново по самым высоким мировым стандартам. Москва снова сегодня становится центром конного спорта России", - сказал мэр и сделал первый удар в исторический колокол, дав символический старт работе ипподрома.

Основанный в 1834 году Центральный Московский ипподром является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. В своем нынешнем виде комплекс объектов ипподрома был сформирован в 1950-е годы. Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектами культурного наследия регионального значения.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, реставрация Центрального Московского ипподрома стартовала в 2024 г., в результате выполненных работ удалось восстановить исторический облик Главного корпуса. Было принято решение сохранить зрительские места в том виде, который они получили в 1950-е гг. по проекту архитектора Ивана Жолтовского: с открытыми трибунами и традиционными деревянными скамьями. Для любителей делать ставки возобновит работу тотализатор. Также были сохранены исторический ресторан и музей истории ипподрома.

Кроме того, важнейшей частью проекта стало создание современного Конного двора - крупного комплекса, объединяющего конюшни общей площадью свыше 40 тыс. кв. м, ветеринарный блок и другое. Внутри скакового круга для посетителей Московского ипподрома создана рекреационная зона.