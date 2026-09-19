Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве открыто после мотофестиваля

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта на внешней стороне Садового кольца, закрытое из-за Московского мотофестиваля, снова открыто, сообщил столичный департамент транспорта в мессенджере Max в субботу.

Ранее движение перекрывали с 12:00 по всей внешней стороне Садового кольца из-за проведения мотофестиваля. Движение возобновляли по мере прохождения мотоколонны, сообщали в ведомстве.

19 сентября состоялся 15-й Московский мотофестиваль, который завершил мотосезон 2026 года. В 12:00 мотоколонна стартовала от проспекта Академика Сахарова и проехала по Садовому кольцу. В заезде приняли участие представители 35 мотоклубов, добавили в дептрансе.