Поиск

Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве открыто после мотофестиваля

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта на внешней стороне Садового кольца, закрытое из-за Московского мотофестиваля, снова открыто, сообщил столичный департамент транспорта в мессенджере Max в субботу.

Ранее движение перекрывали с 12:00 по всей внешней стороне Садового кольца из-за проведения мотофестиваля. Движение возобновляли по мере прохождения мотоколонны, сообщали в ведомстве.

19 сентября состоялся 15-й Московский мотофестиваль, который завершил мотосезон 2026 года. В 12:00 мотоколонна стартовала от проспекта Академика Сахарова и проехала по Садовому кольцу. В заезде приняли участие представители 35 мотоклубов, добавили в дептрансе.

Москва Садовое кольцо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин заявил, что более 2 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона 12-19 сентября

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 38

Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

 Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

Еще 15 БПЛА сбито на подлете к Москве

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве c начала суток, достигло 20

Количество летевших на Москву дронов увеличилось до 29

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 21

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11831 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3745 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов