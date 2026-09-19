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Собянин заявил, что более 2 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона 12-19 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу, что в период с 12 по 19 сентября в сторону Московского региона летели 2022 БПЛА, большая часть нейтрализована на дальних подступах; 186 дронов сбиты на подлете к столице.

"В период с 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летели 2022 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 186 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", - написал он в своем канале в мессенджере Max в субботу.

Москва Сергей Собянин
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Собянин заявил, что более 2 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона 12-19 сентября

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