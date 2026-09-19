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Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Столичные Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Внуково Домодедово Росавиация
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