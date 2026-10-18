Количество летевших на Москву БПЛА увеличилось до 76
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице еще 40 беспилотников.
"Уничтожены 40 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Ранее в воскресенье московский мэр информировал о ликвидации 36 БПЛА, таким образом, их общее количество увеличилось до 76.
Также в ночь на воскресенье приостанавливали работу столичные аэропорты Внуково и Домодедово.
Накануне сообщалось о 195 беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву.