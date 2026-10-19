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Завершается реставрация Политехнического музея в Москве

Завершается реставрация Политехнического музея в Москве
Здание Политехнического музея на Новой площади в Москве
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Строители завершают реставрацию и готовят к вводу в эксплуатацию здание Политехнического музея в Москве, сообщается в канале Минстроя России в Max в понедельник.

Отмечается, что ключевые общестроительные и реставрационные мероприятия уже выполнены. Сейчас ведется обустройство экспозиционных зон.

Политехнический музей - один из старейших научно-технических музеев мира. Он был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Как ожидалось, в ходе работ площадь музея вырастет с 32 до 48 тыс. кв.м. Северный и Южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами.

В сентябре 2010 года по поручению президента РФ Владимира Путина начался процесс создания музея науки на базе Политехнического музея. Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020, а затем на 2021 год.

В 2023 году ППК "Единый заказчик" и руководство Политехнического музея подписали соглашение передаче функций заказчика. Предполагалось, что реконструкция завершится в 2025 году.

Политехнический музей Москва Минстрой
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