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Завершение реконструкции Политехнического музея отложено на 2025 год

На работы решили выделить еще 3,1 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Политехнический музей в Москве введут в эксплуатацию в 2025 году, на его реконструкцию направят еще 3 млрд рублей, соответствующие изменения внесены в постановление правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.

Прежде в постановлении говорилось, что после реконструкции здание должны ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Кроме того, продлен срок предоставления инвестиций из федерального бюджета до 2025 года. Также, согласно документу, увеличена площадь здания с 48 074 кв. метров до 48 157, 29 кв. метров.

Изменен срок финансирования работ по реконструкции и реставрации здания - с 2018 по 2020 на 2022 по 2025. Распорядителями средств федерального бюджета являются Минкультуры, Минфин и Минэкономразвития.

По новой смете, на реконструкцию и реставрацию Политехнического музея в 2022-2025 годах будет направлено 3 143 840 000 рублей, из них 896,79 млн в 2022 году и 2 247 050 000 - в 2025 году.

Всего на реконструкцию здания, согласно смете, направлено 14 914 680 000 рублей.

Политехнический музей был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию.

В сентябре 2010 года по поручению президента Владимира Путина начался процесс создания музея науки на базе Политехнического музея. Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020, а затем на 2021 год. В ходе работ площадь музея вырастет с 32 до 48 тысяч кв.м, Северный и Южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами.

7 октября 2021 года замминистра культуры Алла Манилова сообщила, что реконструкция с проведением реставрационных работ "все-таки движется к финалу", не уточнив сроков окончания.

Политехнический музей Москва Минкультуры Минфин Дзюнья Исигами Алла Манилова
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