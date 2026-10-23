В метро Москвы вход на станцию "Бауманская" ограничат в будни по утрам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В московском метро вход на станцию "Бауманская" Арбатско-Покровской линии будет ограничивать с 26 октября по утрам в будни, сообщил Департамент транспорта столицы.

"С 26 октября на "Бауманской" временно меняется режим работы вестибюля в будние дни. С 08:35 до 09:00 и при увеличении пассажиропотока вход на станцию будет временно закрыт. Это связано с ремонтом эскалатора", - говорится в сообщении.

Пассажирам советуют в эти периоды пользоваться наземным транспортом или переносить время поездки с часа пик.