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Станция "Бауманская" московского метро изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Режим работы вестибюля на станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии столичного метро изменится в будние дни в утренние часы пик и при скоплении пассажиров из-за ремонта эскалатора.

"С 4 августа 2025 года на станции "Бауманская" в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию", - сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Дептранс просит пассажиров по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.

Согласно инфографике, представленной департаментом, "Бауманская" будет закрыта на вход с 8:35 до 9:00 и при скоплении людей с 4 августа по будням.

Дептранс Московский метрополитен
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