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В метро Москвы в часы пик переход между "Калужской" и "Воронцовской" будет временно наземным

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В метро Москвы из-за ремонтов эскалаторов пересадка между станциями "Калужская" Калужско-Рижской линии и "Воронцовская" Большого кольца с 12 октября в часы пик по будням станет временно наземной, предупредил Дептранс.

С 8:00 до 9:00 и с 18:00 до 19:00 в связи с ремонтом эскалаторов пересадка между Большой кольцевой линией и Калужско-Рижской линией будет наземной: подземная пересадка будет работать только в сторону "Воронцовской".

Для выхода и перехода с "Воронцовской" на "Калужскую" Дептранс рекомендует использовать выходы 11 и 12. Вход на "Калужскую" будет осуществляться через выходы 1-4.

Через выходы 7-10 не будет работать вход в метро, только выход с "Калужской".

Эскалаторы планируют отремонтировать до ноября.

Дептранс Москва Московский метрополитен Калужско-Рижская линия БКЛ
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